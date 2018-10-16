Снайперы российской военной базы отработали задачи в горах Южной Осетии

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На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии снайперы российской военной базы Южного военного округа отработали действия в составе малых разведывательных групп в горно-лесистой местности в рамках проведения сдачи итоговой проверки за 2018 учебный год.

Для отработки данных вопросов разведчики были разделены на две группы: одна имитировала условного противника на замаскированных позициях, другая должна была обнаружить его и условно уничтожить снайперским огнем.

В ходе практических действий снайперов был отработан комплекс задач, в том числе организация наблюдательных постов, ложных огневых позиций, скрытное выдвижение на основную позицию, маскировка при внезапной встрече с противником, засады, оборудование позиций, установка минно-взрывных заграждений, а также применения приемов рукопашного боя с использованием подручных средств.

Также снайперы выполнили задачи в ночное время с применением ночных прицелов

При сдаче итоговой проверки особое внимание уделяется индивидуальной подготовке разведчиков, выработке у них навыков выполнения боевых задач в условиях горной местности.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа