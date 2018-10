Американский ПЕН-Центр подал в суд на Трампа

/В мире/

В организации назвали Трампа "задирой, автократом, врагом свободы слова", а также обвинили его в разжигании ненависти по отношению к журналистам.

Правозащитники в своем судебном иске заявили, что публичные высказывания президента нарушили первую поправку к американской Конституции и его клятву придерживаться документа.

"Президент Трамп на основании первой поправки имеет право свободно и яростно критиковать прессу, но он не волен использовать свою власть и власть правительства Соединенных Штатов, чтобы наказывать и удушать ее", – говорится в заявлении правозащитников.

В частности, ПЕН-Центр отсылает к возможной сделке о слиянии компании-владельца телеканала CNN, который Трамп регулярно критикует, и AT&T, одного из крупнейших медиаконгломератов в мире. Тогда Министерство юстиции сделку заблокировало.

Трамп открыто выступал против слияния компаний, а многие политологи и бизнесмены обвиняли его в превышении полномочий по этому вопросу. Позже стало известно, что компания заплатила адвокату Трампа Майклу Коэну несколько сотен тысяч долларов за информацию о "внутренней кухне" в Белом доме и возможных реформах.

Правозащитники также указали на историю с интервью основателя Amazon Джеффа Безоса в The Washington Post, которым он владеет. Трамп пригрозил компании иском о нарушении антитрестовского законодательства и предложил поднять цены на доставку для Amazon. В интервью Безос раскритиковал Дональда Трампа за нападки на СМИ.

По данным газеты, Трамп неоднократно давил на главного почтмейстера США Меган Бреннан, чтобы та повысила стоимость доставки в два раза. В начале октября стало известно, что Почта США выступила с предложением увеличить цены на доставку по стране, что коснется и Amazon. Насколько именно вырастут тарифы, пока неизвестно.

Дональд Трамп неоднократно обвинял либеральные СМИ вроде The Washington Post, CNN, The New York Times в открытых нападках на свою кампанию, фабрикации новостей и написании недостоверных статей. Он регулярно критикует эти издания у себя в твиттере и называет их информацию "фейковыми новостями".

После того, как в NYT была опубликована колонка анонимного сотрудника Белого дома о его "сопротивлении" политике Трампа, президент пообещал, что если он останется президентом до конца первого и на второй срок, то CNN и NYT к этому времени будут "вне медиабизнеса".

Также в феврале 2018 года администрация Белого дома отказалась пропустить на брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера журналистов The New York Times, Politico, The Los Angeles Times, интернет-ресурса BuzzFeed и телеканала CNN.

Дональд Трамп назвал телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN, а также газету NYT "врагами народа". На первой пресс-конференции в должности президента США Трамп обвинил канал CNN в распространении недостоверных новостей и отказался отвечать на вопросы их журналиста.

Источник: www.currenttime.tv