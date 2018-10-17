"Порошенко ничего не стесняется".

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Кремль ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости применении в Донбассе всего имеющегося у ВСУ оружия.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что киевское руководство демонстративно нарушает все договоренности.

Заявление президента Украины Петра Порошенко о применении любого оружия в Донбассе не соответствует Минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в соглашениях, которые Киев и так "далеко не скрупулезно" выполняет, есть пункт о разведении тяжелых вооружений, которому высказывание Порошенко противоречит. "Подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", – подчеркнул Песков.

На просьбу журналистов уточнить, последует ли ответ Москвы, он напомнил, что Россия не является стороной конфликта. "Там есть республики Донбасса и есть остальная Украина", – пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона, как гарант Минских договоренностей, может выразить глубокое сожаление шагами Украины, ведущими к нагнетанию напряженности.

Ранее Порошенко во время поездки в Хмельницкую область приказал украинским военным применять в Донбассе "все подчиненные (им) силы и средства".

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал позицию Порошенко.

"Можно было бы обсуждать его заявление, если бы не было действий. Украина не скрывает, а открыто заявляет о том, что занимает поселки в "серых зонах" Донбасса, причем, показывает свое оружие, запрещенное в демилитаризованной зоне. Об этом сообщают такие люди, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, всевозможные военные деятели Украины. Соответственно, и Порошенко констатирует давно известный факт: да, Украина, вопреки всем своим обязательствам, вопреки Минским договоренностям, за невыполнение которых они требуют наказывать Россию, сама постоянно нарушает эти самые соглашения. То есть ничего в этом плане не стесняется. Украина грубо попирает Минские соглашения, разжигает войну в Донбассе и не хочет ее заканчивать, вопреки всем своим миротворческим заявлениям", – сказал Владимир Корнилов.

Источник: https://ria.ru/radio/