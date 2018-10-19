Зенитчики в Абхазии на учении отразили ракетно-бомбовые удары

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Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии, в рамках тактико-специального учения по управлению огнем средствами противовоздушной обороны отразили круговой налет авиации противника.

Всего в мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц вооружения и военной техники ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

В едином тактическом замысле на трех полигонах «Гудаута», «Цабал» и «Нагвалоу» зенитчики оперативно развернули комплексы ПВО на выгодных огневых позициях и отработали задачи обнаружения и условного уничтожения одиночных и групповых воздушных целей с разных направлений.

Основной задачей расчетов ставилось уничтожить воздушного противника не допустив его в зону применения авиационных средств поражения.

Кроме того, в ходе учения в условиях горно-лесистой и прибрежной местности военнослужащие совершенствовали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое, разведки и сопровождения воздушных целей в условиях радиопомех.

Проведение тактико-специального учения для зенитчиков является завершающим этапом боевой подготовки в 2018 году. С конца текущей недели военнослужащие базы приступят к сдаче итоговой годовой проверки по всем предметам профессиональной подготовки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа