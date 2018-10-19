Горные мотострелки убыли на российско-пакистанское военное учение «Дружба-2018»

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Военнослужащие горного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, приступили к совершению 500 километрового марша в составе автоколонн в район вылета для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2018» в горной местности Исламской Республики Пакистан.

Доставка военных в Пакистан спланирована самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.

В международном учении задействованы более 70 военнослужащих ЮВО.

Участники совместного учения – военнослужащие ЮВО следуют к месту проведения учений со своим штатным стрелковым вооружением и боеприпасами к нему, горным снаряжением и полной экипировкой.

На учениях военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горной местности, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Церемония открытия совместного российско-пакистанского военного учения «Дружба-2018» запланирована на 22 октября в н.п. Черат.

Учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 4 ноября.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии.

Кроме того, первое совместное военное учение проводилось в Пакистане, а в прошлом году на территории ЮВО, в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа