Мотострелки в Абхазии поразили пехоту условного противника в ночных условиях

/В мире/

Личный состав мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии завершил проведение одномесячного полевого выхода на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря.

Военнослужащие выполнили ночные боевые стрельбы по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику противника. Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег», автоматов и пулеметов Калашникова.

Всего было израсходовано более 50 тыс. боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты.

В ходе полевой учебы мотострелки совершенствовали слаженность действий подразделений, отрабатывали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке. Личный состав закрепил профессиональные навыки оборудования полевых лагерей в различных условиях местности, маскировки огневых позиций и военной техники, преодоления участков условно химически зараженной местности.

Под руководством опытных инструкторов военные водители повысили навыки вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе, по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким грунтом.

Всего в полевом выходе приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 400 единиц военной техники, в том числе современные бронеавтомобили «Тигр» и КамАЗ «Мустанг», а также машины связи на БТР-80.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа