Порошенко "лишился тормозов"

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Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о действиях президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире радио "Комсомольская правда".

Согласно полученной информации, речь идет о вооруженной провокации, намеченной на конец декабря, уточнил Лавров.

"Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю", – добавил министр, отметив, что Россия не допустит, чтобы Порошенко нарушал права, которые жители Крыма защитили в соответствии с международным правом.

Лавров также заявил, что Киев согласовывает такие шаги с "западными кураторами и попечителями". По имеющимся сведениям, отметил министр, Порошенко советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было "вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину", но не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют полномасштабные ответы.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о действиях президента Украины.

"У поведения Порошенко есть две стороны – личностная и политическая. Если говорить о его личности, то он, судя по его поведению, полностью, что называется, "лишился тормозов". Например, сбежалнедавно с дебатов в Европарламенте, чтобы не выслушивать критику в свой адрес. То есть он, как мне представляется, потерял те остатки достоинства, которые у него еще были, и готов на любые действия", – сказал Владимир Оленченко.

Он полагает, что это отражается и на политических шагах Петра Порошенко.

"Внешние кураторы, наверное, понимают это его состояние, они понимают также, что он – непроходная фигура на предстоящих президентских выборах, поэтому стремятся выжать из него все что можно. А нужно им обострение отношений Украины с Россией и получение предлогов для дальнейшего раскручивания антироссийской кампании, основными генераторами которой являются США и Великобритания. При этом его внешние кураторы явно торопятся, потому что далее "на горизонте" у них не просматривается другой такой фигуры, которая вела бы себя так же бездумно. Потому что абсолютно любая политическая фигура, которая придет на смену Порошенко, будет стремиться к большему балансу", – считает Владимир Оленченко.

Последнюю крупную провокацию Киев устроил 25 ноября, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских пограничников. В результате было принято решение задержать нарушителей. На борту оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти украинских областей. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Источник: https://ria.ru/radio/