Порошенко сеет на Украине атмосферу страха, ненависти и ужаса

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Украинский лидер Петр Порошенко решил увольнять чиновников, у которых есть родственники в Крыму.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ проверить, есть ли у кого-либо из государственных служащих родственники с российским гражданством. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму", – сказал глава украинского государства.

Порошенко потребовал от главы СБУ Василия Грицака в первую очередь проверить сотрудников полиции и следственных органов и пригрозил выявленным "нарушителям" последствиями вплоть до увольнения.

"Как только проверка будет завершена и у меня будут основания, за мной дело не станет", – подчеркнул украинский президент.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал решение Порошенко увольнять чиновников из-за родственников в Крыму.

"Решение Порошенко вполне понятно. Философия нацизма в этом и заключается: каждый последующий круг ада все более страшный. Сначала будут искать родственников по первому колену, затем по второму, по третьему… В ситуации Порошенко ему только и остается, что повышать градус русофобии, заставлять чиновников подглядывать друг за другом, доносить друг на друга. И самое главное – сеять атмосферу страха, ненависти и ужаса. Это все уже было в тридцатые годы прошлого века. Любая историческая трагедия имеет свойство повторяться в виде фарса. Проблема в том, что этот фарс приносит боль и страдание", – сказал Вадим Колесниченко.

Ранее СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. В связи с этим следствие ходатайствовало в суде о доступе к информации о разговорах Семочко и его родственников по мобильному телефону. Национальное антикоррупционное бюро открыло против Семочко уголовное производство по подозрению в получении взятки. Позже стало известно, что СБУ возбудила дело по статье "Госизмена".

Источник: https://ria.ru/radio/