"Дело не в Крыме"

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Генассамблея ООН приняла резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik оценила значение этого документа.

Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

За принятие документа, направленного против России, проголосовали 66 стран, против 19, а воздержалось большинство стран – 72.

В документе выражается "серьезная озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой".

Кроме того, Генассамблея при принятии документа выразила "озабоченность" в связи с продолжающимися действиями Москвы в районах Черного моря, которые окружают Крым и Азовское море. Среди этих действий упомянута "милитаризация".

Россия выразила сожаление в связи с тем, что Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции. Такое мнение заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал вTwitter российской миссии.

"Мы сожалеем о результатах голосования по проекту украинской резолюции. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев совершать новые преступления и провокация во имя западных политических амбиций", – отметил дипломат.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей, Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что голосуя за эту резолюцию, США и их союзники были озабочены вовсе не задачами умиротворения ситуации в Черноморском регионе.

"Прежде всего нужно напомнить, что резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Но сам факт принятия такой резолюции под явную диктовку западных держав достаточно показателен. Я вижу в этом продолжение прежней западной антироссийской политики, и, по моему мнению, дело здесь совершенно не в Крыме – не было бы Крыма, то нашли бы еще что-нибудь. Что касается собственно Крыма, то ни у одного здравомыслящего человека легальность и обоснованность его возвращения в состав России не вызывает никаких сомнений. Но определенные силы, включая США, продолжают давить на Россию – причем вовсе не ради успокоения ситуации в Черноморском регионе. Напротив, им нужно, чтобы ситуация там оставалась источником напряженности, и я убеждена, что именно эту цель США преследовали, продавив эту резолюцию", – сказала Наталья Макеева.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором за это высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крымский полуостров своей "временно оккупированной территорией". Руководство России ранее заявляло неоднократно, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Источник: https://ria.ru/radio/