"Полная чушь". Итальянский публицист об отношении Запада к российским СМИ

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Репортер немецкого журнала Spiegel признался, что многие годы он искажал факты и выдумывал истории для своих статей.

Итальянский публицист, журналист Раффаэлло Лорето в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Репортер немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус признался, что на протяжении семи лет он искажал факты и выдумывал истории для своих статей.

Как сообщает Spiegel, подозрения в недобросовестности журналиста возникли у его коллеги Хуана Морено. После того как была опубликована их совместная статья "Граница охотника" (Jaegers Grenze), Морено сообщил о своих опасениях руководству издания.

Как выяснилось, репортер намеренно выдумывал целые отрывки текстов – не только в упомянутой статье, где речь шла о патрулировании границы Мексики и США, но и во многих других. С 2011 года Релоциус написал порядка 60 статей, которые были опубликованы в Spiegel. По словам самого репортера, признавшего свою вину, как минимум 14 статей в той или иной мере сфабрикованы. При этом Релоциус неоднократно получал награды: так, он становился журналистом года по версии CNN и входил в рейтинг Forbes.

Руководство Spiegel намерено создать специальную комиссию, которая изучит статьи журналиста на предмет фальсификации фактов.

Итальянский публицист, независимый журналист Раффаэлло Лорето в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пример журналиста Spiegel – не просто частный случай.

"Европейский среднестатистический обыватель считает, что новости российских государственных СМИ "придуманы" просто потому, что этим СМИ платит деньги государство – значит, они "подкуплены". Это такой исторический страх: если СМИ принадлежит государству, верить не надо, а если не принадлежит государству – надо. На самом деле это полная чушь. Как мне кажется, эта история с немецким журналистом показала, что не просто этот человек придумывал истории, а сама среда – а я думаю, что не только среда, но, может быть, и обстановка в редакции – подталкивала его к этому. По моему опыту сотрудничества с западными СМИ, с газетами могу сказать, что мне возвращали готовые статьи, возвращали темы и просили переделать и переписать", – сказал Раффаэлло Лорето.

По его словам, подобная практика существует давно.

"Самый знаменитый у нас журналист Джульетто Кьеза 20 лет своей жизни посвятил работе корреспондента в Москве – и когда еще был Советский Союз, и когда его уже не было. И он говорит, что иногда ради того, чтобы вышла в печать одна статья, приходилось договариваться по две недели. И это – демократическая Италия, и это СМИ, которое не принадлежит государству!", – отметил Раффаэлло Лорето.

Источник: https://ria.ru/radio/