О возможной разработке Германией ответа "Искандерам"

/В мире/

Германия планирует разработать ответ российским "Искандерам" – новое поколение системы ПРО, пишут СМИ.

В эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин высказал мнение, что такое решение Берлина нецелесообразно.

Германия ведет тайные переговоры с США по вопросу получения доступа к засекреченной технологии, которая позволит разработать новое поколение системы ПРО для противостояния новейшему российскому оружию, сообщает Defense News со ссылкой на правительственный отчет министерства обороны Германии.

Отмечается, что речь идет о немецкой программе "Тактическая система противовоздушной обороны средней дальности" (TLVS), которая создается на основе "Системы противовоздушной обороны средней дальности" (MEADS) компании Lockheed Martin.

Издание отмечает, что предмет обсуждения между двумя странами заключается в предоставлении Германии "шестого уровня доступа" к американским технологиям. Этот уровень доступа даст возможность применять так называемый симулятор поведения ракеты-перехватчика MSE PAC-3. Предполагается, что этот алгоритм может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами, то есть сможет она отразить атаку или нет.

Таким образом, благодаря MSE PAC-3 в Германии рассчитывают значительно модернизировать свою систему TLVS, в частности ее радары, а также надеются, что она сможет перехватывать новейшие российские "Искандеры" и сверхзвуковые ракеты, добавляет DefenseNews.

Однако, как подчеркивает издание, между США и Германией пока нет взаимопонимания по этому вопросу.

Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин высказал мнение, что решение Германии нецелесообразно.

"Непонятно, зачем это нужно Германии, если у них есть американский "зонтик" – с помощью ракет Pershing и крылатых ракет. К тому же, на создание такого вооружения требуется много времени. Сколько воды утечет… Вполне возможно, что актуальность этого вооружения исчезнет – конфронтация не будет вечной. Поэтому считаю, что с практической точки зрения – это нецелесообразное решение. Возможно, это пиар-ход немецкого правительства, в котором хотят показать свою лояльность американцам. Не думаю, что это закончится чем-то серьезным, с точки зрения укрепления обороноспособности НАТО. Скорее всего, это дипломатический реверанс в сторону США, желание показать, что Германия тоже участвует в ответе по поводу возможного прекращения договора РСМД", – сказал Владимир Карякин.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ). Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД.

Источник: https://ria.ru/radio/