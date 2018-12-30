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Что известно об актрисе, выжившей в ДТП, унесшем жизнь Шолпан Елгезековой

Казахстанская актриса Айзада Сатыбалдиева была в машине вместе с Шолпан Елгезековой, когда произошла трагическая авария. Айзада является заслуженным деятелем Казахстана, передает NUR.KZ.

Как стало известно ранее, Айзада Сатыбалдиева, госпитализированная в тяжелом состоянии в одну из больниц города, пришла в сознание.

Она родилась в селе в Южно-Казахстанской области и в 1998 году окончила театрально-художественный институт имени Жургенова.

С 2007 года Айзада преподавала в академии искусств имени Жургенова, пока не перешла на работу в драматический театр имени Ауезова.

Айзада Сатыбалдиева за годы своей профессиональной деятельности сыграла главные роли в десятках именитых спектаклях и пьесах. В уходящем году удостоилась звания заслуженного деятеля РК.

Источник: https://www.nur.kz/1771209-cto-izvestno-ob-aktrise-vyzivsej-v-dtp-unessem-zizn-solpan-elgezekovoj-foto.html?utm_source=mailfire&utm_medium=webpush

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Категория: Новости / В мире

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