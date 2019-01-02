Зарплаты и пенсии повысили в Казахстане с 1 января

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С 1 января 2019 года в Казахстане по поручению президента Нурсултана Назарбаева повышены зарплаты, пенсии и пособия, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра страны.

С нового года в полтора раза повысился размер минимальной зарплаты (МЗП) с 28 тысяч до 42,5 тысяч тенге, который теперь не будет привязан к величине прожиточного минимума.

По данным сайта, повышение напрямую коснулось 1,3 млн казахстанцев, работающих в различных отраслях.

В том числе, в среднем на 35% увеличился доход 275 тысяч бюджетников.

Если брать в расчет, что за МЗП сохраняется роль минимального стандарта оплаты труда сотрудника, то для более 1 млн граждан республики с низким уровнем дохода рост зарплат достигнет до 50% к уровню 2018 года.

Отмечается, что эти меры направлены на повышение доходов и качества жизни каждого жителя страны.

Также с 1 января будут постепенно расти оклады участковых врачей. Запланировано увеличение на 20%.

Кроме того, увеличатся пособия и пенсии. С нового года размеры соцвыплат в результате утери трудоспособности и потери кормильца из госфонда повышены на 5%, а это 88,3 тыс. и 50,1 тыс. получателей, соответственно.

В среднем, утратившим трудоспособность размер соцвыплат увеличили с 15,9 тысяч до 16,6 тысяч тенге, а потерявшим кормильца с 20,6 тысяч до 21,7 тысяч тенге.

В целом, с учетом коэффициентов изменения предполагают рост размеров пособий на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30%.

С 1 января солидарная пенсия в Казахстане увеличилась на 7%, базовая — на 5%. Так, минимальная солидарная пенсия теперь составляет 36 108 тенге, минимальная базовая пенсия — 16 037 тенге.

Для мужчин и женщин, ушедших на заслуженный отдых до внедрения обязательных пенсионных отчислений, минимальная пенсия с 1 января 2019 года будет равняться 52 145 тенге. А минимальный размер пенсионных выплат из ЕНПФ в 2019 году стал 16 037 тенге.

«Сложив между собой минимальные солидарный, базовый и накопительный компоненты, получается минимальный совокупный размер пенсионных выплат равный 68 182 тенге. Такую минимальную пенсию с 1 января 2019 года начали получать граждане, имеющие право на выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов», - отмечается на сайте премьер-министра Казахстана.

Напомним, о необходимости увеличения минимального размера заработных плат, пенсий и пособий заявил глава государства в своем октябрьском Послании народу Казахстана.

Источник: https://www.nur.kz/1771345-zarplaty-i-pensii-povysili-v-kazahstane-s-1-anvara.html?fbclid=IwAR2z2Sv6G3Ff0zeawfKgKQHoODoIwr5HN55CqzFmCtHesnENDwtd5pFXLxM&utm_source=mailfire&utm_medium=webpush