Вокруг томоса для Украины сложилась полуанекдотическая ситуация

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Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос для "новой церкви" Украины.

В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак прокомментировал ситуацию, назвав документ ничтожным.

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины подписали все члены синода Константинопольского патриархата, передает сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" со ссылкой на своего корреспондента.

Накануне сообщалось, что для этого документ повезли в Стамбул, после чего его снова вернут в украинскую столицу. Как отмечается, теперь томос окончательно оформлен. Он будет храниться в Киеве, но решение о том, где конкретно, пока не принято. Возможно, его отдадут на хранение в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника "София Киевская".

В эфире радио Sputnik религиовед, историк религий Юрий Табак прокомментировал ситуацию.

"Посчитали, что не все члены Константинопольского синода подписали документ, и возник вопрос: действителен ли он. Отвезли обратно. Это чисто технический момент – для того, чтобы документ был полноценным. Думаю, что просто по недоразумению или по незнанию, по какой-то сутолоке, спешке, как это все делается сейчас, он не был подписан. В силу чего – и это достаточно забавно – томос вывезли (причем в прессе писали, что неизвестно куда, а оказалось, что известно), сейчас его подпишут, вернут и будут считать все законным. Так что, думаю, не стоит придавать этому особое религиозное или политическое значение. На самом деле, все это в духе полуанекдотической ситуации, которая развертывается на Украине в последнее время. С точки зрения РПЦ, ряда церквей в православном мире этот документ ничтожен, большинство церквей его не признает. Даже поздравлений не было со стороны других патриархов", – сказал Юрий Табак.

В декабре 2018 года президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей инициировали проведение "объединительного собора" в Киеве. На мероприятии присутствовали в основном представители неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" избрали Епифания Думенко.

Шестого января Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Церемония прошла в патриаршем храме Святого Георгия, на ней присутствовали президент страны, украинские политики и иерархи Константинопольского патриархата.

Из документа следует, что юрисдикция новой структуры ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать зарубежные парафии (приходы). Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.

В РПЦ такую автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса – трагическим в истории вселенского православия.

Источник: https://ria.ru/radio/