/В мире/

Четыре человека погибли в результате взрыва в Париже

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.

Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных. По его словам, ранения получили не менее 47 человек, 10 из них находятся в критическом состоянии.

Кастанер констатировал, что число жертв и пострадавших "достаточно серьезное".

В субботу 12 января в булочной в девятом округе Парижа сначала разгорелся пожар, затем произошел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа.

Источник: https://www.interfax.ru/world/645862

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Четыре человека погибли в результате взрыва в Париже

На Балтийском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению заболеваемости военнослужащих

Командующий Балтийским флотом поздравил представителей региональных СМИ с профессиональным праздником

Новые тарифы ОСАГО с 2019 года

Количество пассажиров, отправленных с вокзалов СКЖД поездами дальнего следования, выросло в 2018 году на 10,8%