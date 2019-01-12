Четыре человека погибли в результате взрыва в Париже

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Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели четырех человек, передает агентство Associated Press.

Министр уточнил, что среди погибших - двое пожарных. По его словам, ранения получили не менее 47 человек, 10 из них находятся в критическом состоянии.

Кастанер констатировал, что число жертв и пострадавших "достаточно серьезное".

В субботу 12 января в булочной в девятом округе Парижа сначала разгорелся пожар, затем произошел взрыв. Пожарные считают, что причиной происшествия могла стать утечка газа.

Источник: https://www.interfax.ru/world/645862