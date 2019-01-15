"США ведут себя по-хамски". Эксперт о заявлении ФРГ по "Северному потоку-2"

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Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар рассказала о разнице позиций с США по "Северному потоку-2".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак отметил, что Германия поступает в соответствии со своими экономическими интересами.

Германия и США занимают разные позиции по проекту "Северный поток-2", заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, комментируя информацию СМИ о письмах посла США в Германии Ричарда Гренелла компаниям-инвесторам проекта.

"Мы состоим в тесном обмене мнениями с США, с нашими коллегами в Вашингтоне... По теме "Северный поток-2" мы занимаем разную позицию, это не ново, это известно", – сказала Адебар.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак назвал действия американской стороны беспардонной попыткой диктовать свою волю.

"Очевидно, что посол США берет на себя слишком много. Непозволительно в таком безапелляционном тоне высказывать, по сути, требования к суверенной державе. Германия поступает в соответствии со своими совершенно понятными экономическими интересами. И политику здесь найти очень сложно. Ее изобретают как раз Соединенные Штаты. Конечно, не новость, что американцы ведут себя по-хамски, но пора уже адекватно реагировать на подобные заявления. Происходящее вокруг "Северного потока-2", когда США нагнетают эмоции и напряжение, – это совершенно беспардонная попытка использовать возможности политического давления там, где они неспособны решать вопросы путем экономической конкуренции. Они постоянно кричат о рыночной свободе, об экономических, политических свободах, но в данном случае это попытка диктовать свою волю, это диктатура мирового жандарма – даже там, где это делать бессмысленно", – сказал Александр Дудчак.

Источник: https://ria.ru/radio/