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В Киеве рассказали о планах разорвать еще десятки соглашений с Россией.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла напомнил, что каждое из этих соглашений было необходимо простым гражданам, в большей части украинцам.

Киев планирует разорвать почти пятьдесят соглашений с Россией, заявил глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге, который транслировал "Пятый канал". Кроме того, по словам Климкина, сорок девять документов уже расторгнуты.

Министр заявил, что Украина будет "последовательно идти по этому треку". "И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ", – добавил он.

В сентябре прошлого года Киев решил не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин заявлял, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснял это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, "не имеют смысла".

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал позицию украинской стороны.

"Понятно, что ликвидация большого Договора ведет к ликвидации соглашений, которые на нем основываются. Украинская сторона торопится объявить об этом первой, сообщает об очередных "фантастических" достижениях по числу разорванных соглашений. Но каждое из этих соглашений – о консульском сотрудничестве, о взаимной поддержке граждан, о признании дипломов и так далее – были необходимы, прежде всего, людям, простым гражданам Украины и России, которые поддерживали связи между собой на личном, профессиональном, на родственном уровне. Сейчас украинская политика эти отношения разрывает, создает для людей проблемы. Украинские власти могут гордиться лишь тем, как прекрасно они выслуживаются перед своими западными кураторами", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, разрыв еще одного пакета соглашений в большей степени отразится на украинских гражданах.

"Разрыв этих соглашений, скорее, вредит украинской стороне больше, чем российской. Потому что есть достаточно большое количество украинских граждан, проживающих на территории России. И достаточно посмотреть на уровень обменов, чтобы понять, кому это всегда было выгоднее", – заключил крымский политолог.

Источник: https://ria.ru/radio/