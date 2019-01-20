Фото браконьеров из Карагандинской области с тушами кабанов шокировали Сеть

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В соцсети появились фотографии пяти браконьеров, которые позируют на фоне 13 убитых кабанов.

Об этом сообщила в своем посте в сообществе " " Кульбагда Мадиева.

В посте прикладывается само письмо, в нем сообщается, что территория, где были сделаны фото - Осакаровский район, развалины бывшего поселка Агаштыколь. Отмечается, что на фото изображены взрослые особи кабанов, которые принесли бы около 50 голов молодняка.

Напомним, на двух сотрудников "Охотзоопрома" напали браконьеры, которые намеревались скрыться от преследования. В результате противоправных действий работники были травмированы . Один из них позже скончался в больнице.

Министр внутренних дел сообщил, что напавшие на инспекторов не задержаны, но они установлены, сейчас ведется их розыск. Также он отметил, что они не были полицейскими.

Ранее участкового инспектора Улытауского РОВД Карагандинской области заподозрили в причастности к незаконной охоте. В сарае дома у полицейского обнаружены 12 туш отстреленных сайгаков.

Кроме того, в конце прошлого года неустановленные браконьеры спилили рога у 12 голов сайги и, бросив туши в снежной степи, скрылись в Карагандинской области.

Источник: https://www.nur.kz/1773980-foto-brakonerov-iz-karagandinskoj-oblasti-s-tusami-kabanov-sokirovali-set.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=direct