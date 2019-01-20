Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Тогда МИД Сирии в очередной раз потребовал от Организации Объединенных Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. В открытых письмах к ООН ведомство заявило, что израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации.