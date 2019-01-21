Что за дискуссии в ПАСЕ по Азову? Статус моря давно определен!

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ПАСЕ поддержала идею провести дискуссии по ситуации вокруг Азовского моря и Керченскогопролива.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал эти намерения.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала предложение провести в рамках зимней сессии срочную дискуссию по ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

В понедельник, 21 января, в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ.

Перед этим в ПАСЕ поступило предложение о проведении срочной дискуссии с принятием резолюции по теме "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейской безопасности".

Открывая сессию, глава Ассамблеи Лилиан Мори Паскье сообщила, что глава украинской делегации Владимир Арьев и 51 депутат предложили обсудить эту тему. "Бюро вынесло положительное решение", – добавила Паскье. "Если возражений нет, то эти дебаты будут в четверг, 24 января, в 10 утра", – сказала она, не встретив никакого возражения в зале.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал эти намерения.

"Не совсем понятно, какие дискуссии собираются проводить, поскольку статус Азовского морядавным-давно определен – это внутреннее море России и Украины. Дискуссии могут проводить между собой разве что Россия и Украина по поводу изменения этого статуса. Но пока никаких официальных документов или заявлений по этому поводу Россия не получала. Что касается остальных участников, в том числе и ПАСЕ, то непонятно, какое они имеют отношение к Азовскому морю и к керченскому инциденту. Если у них есть какие-то предложения, то пусть направляют, Россия их рассмотрит. Но изменять существующее соглашение, думаю, сейчас нет ни смысла, ни желания. Тем более что сама ПАСЕ поддерживала все антироссийские инициативы, исключила российскую делегацию из своей работы и при этом еще надеялась на финансирование. Все это производит довольно странное впечатление", – сказал Богдан Безпалько.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Источник: https://ria.ru/radio/