Крымский депутат: визит к нам британцев представляет особый интерес

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Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал визит британской делегации на Ялтинский международный экономический форум.

В эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара объяснил, почему этот визит для полуострова имеет особое значение.

Впервые с 2014 года Крым посетит британская делегация, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. <...> Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", – рассказал он "Известиям".

Уточняется, что группа примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

Аксенов подчеркнул, что у полуострова огромный инвестиционный потенциал и это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом.

В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что визит иностранных делегаций для Крыма всегда имеет особое значение, и объяснил, почему.

"Ведь это самый настоящий разрыв "купола изоляции", который пытаются возвести над полуостровом определенные страны. На пути этой дипломатии мы достигли определенных успехов. Крым за последние годы посетило огромное количество иностранных делегаций, прежде всего европейских: это и итальянцы, и немцы. Ряд делегаций ездят в Крым уже на постоянной основе. На Ялтинский международный экономический форум приедут еще и французская, и сирийская делегации. Британская делегация посетит Крым впервые, и это для нас имеет особый интерес. Люди, которые своими глазами видят, как живет Крым, какие настроения здесь царят, становятся нашими сторонниками – они уже не могут следовать той фейковой информации, которая активно распространяется в западной прессе. Именно Британия, с точки зрения антироссийских настроений, сегодня занимает наиболее активную позицию. Поэтому визит представителей Британии для нас имеет особый интерес. Как мне кажется, и в этом случае мы получим своих союзников", – сказал Владислав Ганжара.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум пройдет с 17 по 20 апреля.

Источник: https://ria.ru/radio/