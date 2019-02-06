Покупка Турцией С-400 говорит о кризисных тенденциях внутри НАТО

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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ поставит С-400 в Турцию к осени этого года. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что закупка Анкарой этих комплексов – это только начало.

Россия поставит зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию к осени этого года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Контракт также предусматривает технологическое сотрудничество. "Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", – сказал Шугаев.

По его словам, кроме Турции, на получение С-400 рассчитывают Китай, Индия и еще порядка десяти стран. "Прежде всего, это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры", – добавил Шугаев.

Он подчеркнул, что страна, у которой уже есть другие российские системы ПВО, купив С-400, сможет "спать спокойно", потому что обеспечит себя "полным и непробиваемым щитом".

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik назвал приобретение Турцией комплексов С-400 очень серьезным шагом.

"Турция сделала очень серьезный шаг, подписав контакт на поставку российских ракетных систем, и она выдержала затем давление со стороны США. Почему? Условия сделки по технической и коммерческой составляющим выгодны для Турции, но дело не только в этом. Анкара таким образом демонстрирует стремление проводить самостоятельную политику в сфере военно-технического сотрудничества, то есть выйти из-под контроля США и других партнеров по НАТО", – сказал Станислав Тарасов.

Он не исключил, что у Анкары для закупки С-400 были и дополнительные мотивы, носящие, в том числе, эмоциональный характер.

"Например, во время неудавшегося июльского государственного переворота в 2016 году, во время которого, кстати, США не торопились выразить поддержку действующему президенту (Реджепу Тайипу Эрдогану – ред.) заговорщики активно использовали боевую авиацию. А те, кто сохранил верность президенту, не имели в тот момент возможности сбить самолеты мятежников. А С-400 позволяют решать самые разнообразные задачи, в том числе даже и такие", – добавил Станислав Тарасов.

По его мнению, закупка Турцией ракетных комплексов у России обозначает новую для НАТО тенденцию.

"Это, несомненно, прорыв. Закупка Анкарой у России С-400 свидетельствует об определенных кризисных тенденциях внутри НАТО, и это, возможно, только начало. Турция проявляет готовность развивать военно-техническое сотрудничество и с Россией, и с Китаем. Военно-промышленный комплекс самой Турции в последние годы тоже очень быстро развивается. То есть мы видим все признаки того, что со временем Турция будет готова обозначить себя не только в качестве региональной державы, но и в качестве одной из ведущих держав мира", – заключил политолог.

Источник: https://ria.ru/radio/