О границах в Донбассе

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Украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о границах неподконтрольного Киеву Донбасса.

В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева поделилась своим взглядом на ситуацию.

Петр Порошенко утвердил границы и список населенных пунктов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

К указу прилагаются географические координаты границ неподконтрольных территорий в Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

В частности, в документе указаны такие крупные города, как Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая в Донецкой области, а также Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный в Луганской области.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева поделилась своим взглядом на ситуацию.

"Сложно понять, почему Порошенко подписал этот указ. Возможно, что кто-то из его советников, обладающий здравым мышлением, начал понимать, что, в общем-то, границы Украины действительно заканчиваются на линии соприкосновения и, учитывая усталость украинского народа от войны, возможно, стоит это признать и постепенно начинать, например, выводить оттуда войска. Потому что если линия соприкосновения фактически становится государственной границей, то какой смысл там держать военных, вести боевые действия... Конечно, надежда на это ничтожно мала. Думаю, что задача Порошенко в данном случае – в чем-то другом, потому что серьезные решения на самом деле принимает не он, он является лишь исполнителем воли заокеанских стратегов. Но по большому счету, было бы логично Украине признать линию соприкосновения границей сейчас, потому что в случае, предположим, интенсивных боевых действий ополчение пойдет в наступление, и линия соприкосновения может быть отодвинута в сторону, которую сейчас контролирует Киев", – сказала Наталья Макеева.

Источник: https://ria.ru/radio/