«Мы выступали у меня дома, я гражданка России», — рассказала Юрина.

Подчеркивается, что члены жюри в целом остались довольны номером с ее участием. Уточняется, что группа отказалась от использования английского языка, чтобы подчеркнуть национальный колорит.

Ранее сообщалось, что представитель России на «Евровидении» Сергей Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым конкурсом.