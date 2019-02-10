На «Евровидение» от Украины может поехать гражданка России Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO.
Об этом пишет издание «Российский диалог».
Как отмечается, она уже выступила в первом полуфинале национального отбора.
По словам самой артистки, она является российской гражданской, но уже семь лет живет на Украине, и недавно получила вид на жительство.
«Мы выступали у меня дома, я гражданка России», — рассказала Юрина.
Подчеркивается, что члены жюри в целом остались довольны номером с ее участием. Уточняется, что группа отказалась от использования английского языка, чтобы подчеркнуть национальный колорит.
Ранее сообщалось, что представитель России на «Евровидении» Сергей Лазарев рассказал о падении со стены перед прошлым конкурсом.
Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/02/10/n_12624493.shtml