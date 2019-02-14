/В мире/

Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах

Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.

По мнению Патрушева, Порошенко сможет победить на выборах только с помощью фальсификации.

«Единственная надежда Порошенко — использование фальсификаций и грязных политтехнологий», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что украинцы больше не верят в способность действующего президента вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса.

«Как показывают результаты опросов общественного мнения, у Порошенко… практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок, — добавил Патрушев.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили предрек конец Украины в случае победы Порошенко.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/14/n_12640069.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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