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Умерла сестра Жаклин Кеннеди

В Нью-Йорке на 86-м году жизни умерла младшая сестра Жаклин Кеннеди — Ли Радзвилл.

Всю жизнь ее сравнивали с более успешной и умной сестрой, которая успела побыть объектом любви, ненависти и безразличия всей Америки. Пока Жаклин очаровывала политическую элиту в Вашингтоне, ее младшая сестра всегда была неподалеку, чтобы при возможности поддержать первую леди США в ее непростом деле. Однако модная индустрия отдала статус иконы стиля именно близкой подруге Энди Уорхола и Рудольфа Нуриева Ли Радзвилл.

Источник: https://www.gazeta.ru/lifestyle/photo/lee-radziwill-passed-away.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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Умерла сестра Жаклин Кеннеди

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