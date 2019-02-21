Венесуэла закрывает границу с Бразилией

/В мире/

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией.

Такое решение он принял перед началом поставки гуманитарной помощи, запланированной на 23 февраля.

«С 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией до нового объявления», — сказал Мадуро.

Кроме того, Мадуро допустил подобную меру в отношении Колумбии.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что из Пуэрто-Рико к берегам Венесуэлы прибыла гуманитарная помощь.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/21/n_12666013.shtml?utm_source=push