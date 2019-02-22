Юрист оценил решение ЕСПЧ по поводу инцидента в Керченском проливе

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Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Киева по поводу инцидента в Керченском проливе.

В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе прокомментировал ситуацию.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте российского Минюста.

Запрос основывался на информации о состоянии здоровья задержанных членов экипажа. Адвокаты и родственники заявили, что троим заключенным требуется специализированная медицинская помощь. В Киеве также попытались оспорить качество помощи, оказанной российскими медиками.

ЕСПЧ счел, что запрос не содержит новых аргументов и идентичен более раннему обращению, на которое российские власти уже дали исчерпывающий ответ.

В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе прокомментировал ситуацию.

"Определенные меры уже были приняты по иску властей Украины, и суд считает излишним принимать дополнительные меры по ходатайству украинской стороны. Однако это не влечет для нас в этой ситуации каких-либо прерогатив. Это промежуточное процессуальное решение, его надо оценивать так, как указал Европейский суд. Другое дело, что украинская сторона пытается политизировать процесс. Мы понимаем, что вопрос находится не в правовой плоскости, а в политической. А когда процесс выводится из правовой плоскости, то принимаются неправовые решения. Как, например, было с делом (бывшего советского партизана Василия) Кононова, участника Великой Отечественной войны, которого (латвийские власти) сделали военным преступником. То же самое сейчас – украинская сторона пытается вывести процесс из правовой плоскости и сделать из него политический для получения своих дивидендов путем решения ЕСПЧ. Поэтому к этой ситуации нужно очень осторожно относиться", – сказал Михаил Йоффе.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили государственную границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые и руководили операцией.

Источник: https://ria.ru/radio/