Украина пригрозила Израилю отменой безвиза

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Граждан Украины массово депортируют из Израиля. Кроме того, за январь и первые 19 дней февраля 2019 года Израиль не впустил в страну 503 украинцев. Официальная причина — борьба с нелегалами.

Поводом для этого заявления послужило то, что Израиль в ответ на запрет въезда на Украину 35 гражданам Израиля на несколько часов задержал целый самолет с 140 украинцами.

Представитель МИД рассказала, что в дальнейшем украинская сторона будет оценивать масштаб и характер нарушения прав украинцев за рубежом.

В свою очередь, в посольстве Израиля сообщили, что обеспокоены сложившейся ситуацией и готовы совместно с Киевом искать решение спорных вопросов, связанных с отказом во въезде туристам.

В 2018-м Израиль не впустил в страну 7730 украинских граждан. В итоге в прошлом году наблюдалось 7%-ное падение количества въезжающих в Израиль украинцев: всего это ближневосточное государство посетили около 158 тыс. граждан Украины.

Источник: https://news.rambler.ru/ukraine/41800638/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink