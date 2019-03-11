Стая волков насмерть загрызла 83-летнюю женщину и ее дочь

/В мире/

83-летняя женщина и ее дочь в возрасте 55 лет стали жертвами нападения волков, которые загрызли их насмерть, передает Служба новостей Центральной Азии.

Инцидент произошел в кишлаке Мденхор джамоата Поршнев шугнанского района на востоке Таджикистана.

Женщины вышли из дома утром 7 марта.

Издание сообщает, что стая волков насмерть их загрызла.

Это не первое нападение хищников на людей. Так, в 2013 году жертвой стала 81-летняя женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.

В первом месяце этого же года волки напали на 90-летнюю женщину. Она выжила и прошла курс лечения.

Охота на волков в республике запрещена, а потому люди не имеют возможности себя защитить. Волки же, в свою очередь, спускаются в села в поисках еды и нападают на людей.

Источник: https://www.nur.kz/1782463-staa-volkov-nasmert-zagryzla-83-letnuu-zensinu-i-ee-doc.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=breaking