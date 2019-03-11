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МИД Австрии возмутило поведение Киева

Посла Украины в Австрии Александра Щербу вызвали в местный МИД на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. От украинской стороны также потребовали предоставить доказательства выдвинутых против журналиста обвинений.

Напомним, что 7 марта украинский МИД уведомил посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. Украинцы обвинили журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. В ответ на подобные действия министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила Киев в цензуре, осудила действия Украины и призвала снять запрет на въезд. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/world/41852150/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / В мире

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