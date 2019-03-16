Досрочная отставка: Лукашенко берет пример с Ельцина

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Из Белоруссии поступают тревожные сигналы.

Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко досрочно покинет свой пост. Об этом сообщают СМИ, в том числе Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии.

Очередные выборы главы Республики должны состояться в 2020 году. И Лукашенко, бессменно занимающий этот пост уже 25 лет, собирался вновь баллотироваться. В то же время он не раз говорил, что уйдет с должности президента, как только почувствует, что белорусам нужен новый лидер.

Эти слова лишь подогревают слухи о досрочной отставке президента страны. Осенью прошлого года в СМИ активно обсуждалась утечка из Минска о том, что Лукашенко решил не позорить себя проигрышем на выборах и уйти в отставку на год раньше, как когда-то поступил первый президент России Борис Ельцин. Конечно, слов "Я устал, я ухожу" от Батьки никто не ждет, тем более и явного преемника на горизонте не видно – сын Николай еще мал, а сын Виктор хоть и входит в Совбез РБ, но папиной харизмой не обладает.

Между тем к досрочным выборам в Белоруссии многие готовятся, и не только внутренние политические силы. К Минску сейчас приковано пристальное внимание Запада. Посланники США и ЕС зачастили в Белоруссию. Плюсов Республике от этих визитов пока никаких нет, но туманные намеки на счастливое совместное будущее слышны постоянно. Так, экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен прямым текстом посоветовалЛукашенко взять пример с Киева – и тогда Минск примут в круг избранных.

В апреле Батька по традиции обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Ранее он обещал озвучить в этот раз новые стратегические ориентиры Республики. Но, возможно, приготовил и другие сюрпризы.

Источник: https://tark-news.com/157476-dosrochnaya-otstavka-lukashenko-beret-primer-s-elcina-full.html?source=200&id=2685&site_id=oblivki&mark3=1000006874&fa821dba_ipp_key=v1552755597691%2Fv3394bd347f613aac291a57163aeca6afa04ab3%2FV%2fe2cKPXOWsg2LZ9%2fcPeYA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1552755597691%2fwuPWXnSrP6eqsf5a%2ftZIJkhKz1TtcyIsy6DHEPA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=wuPWXnSrP6eqsf5a%2ftZIJkhKz1TtcyIsy6DHEPA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1552755597691