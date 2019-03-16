Депутат Европарламента прокомментировал референдум в Крыму

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Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов напомнил, что вхождение Крыма в состав РФ было исключительно добровольным.

Митрофанов заявил, что отношение западных стран к результатам крымского референдума заставило его разочароваться в стандартах европейской демократии. Как пишет РИА Новости, депутат сам был свидетелем того, что вхождение полуострова в состав Российской Федерации стало результатом волеизъявления жителей полуострова.

«Оказалось, что геополитические интересы для Запада неизмеримо важнее прав человека, гуманизма или элементарной объективности. Я присутствовал в качестве наблюдателя на референдуме в Крыму и смог лично узнать, как и почему крымчане проголосовали в пользу возвращения в Россию. Могу засвидетельствовать, что это было добровольное решение тех людей, которых я встретил на избирательных участках», — рассказал депутат.

По словам Митрофанова, «голосование по принуждению — это не про Крым». Политик подчеркнул, что не видел ни одного факта силового воздействия на участников референдума.

«Зачем принуждать или фальсифицировать результаты, когда народ уже имел выстраданное общее решение для своей судьбы», — подчеркнул Митрофанов.

Депутат высказал сожаление, что западные политики все последние годы рассуждали об «агрессии» России и «потерях» Украины, забывая о народе Крыма, который сам сделал свой выбор.

Напомним, всенародный референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что в Германии назвали правильным выбор крымчан, сделанный пять лет назад.

Источник: https://riafan.ru/1161109-deputat-evroparlamenta-prokommentiroval-referendum-v-krymu