В Белграде демонстранты прорвали оцепление у президентского дворца

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емонстранты в Белграде прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента, сообщило МВД.

Протестующие решили поставить грузовик с динамиками перед зданием. Во время прорыва оцепления они напали на полицейских.

"Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров "Союза за Сербию" Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком", - говорится в сообщении ведомства.

Глава МВД Небойша Стефанович резко осудил нападение и пообещал, что его участники ответят перед законом.

Собравшаяся вокруг президентской резиденции "Андричев венац" толпа свыше тысячи человек требует, чтобы к ним вышел президент Сербии. "Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами", - обратился один из лидеров протеста, экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич. Демонстранты взялись за руки, формируя "обруч" вокруг администрации президента, и поют национальный гимн Сербии. Ранее свыше тысячи протестующих собрались перед президентской резиденцией в центре города. После начала пресс-конференции Александра Вучича около 12.00 мск вокруг резиденции начался шум, участники протеста прорвались через внешние ограждения и блокировали входы в здание. Служба безопасности не пускает их внутрь.

Источник: https://ria.ru/20190317/1551871870.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru