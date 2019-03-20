Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

Рестрикции затрагивают 294 юридических и 848 физических лиц.

Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также проведении выборов в республиках Донбасса. Соответствующий указ был опубликован в среду на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Уточняется, что в санкционные списки также попали «причастные» к «захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков», организаторы выборов на крымском полуострове, лица, «незаконно получившие и использующие музейные собрания, которые принадлежат Украине».