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Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

Рестрикции затрагивают 294 юридических и 848 физических лиц.

Украина ввела санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также проведении выборов в республиках Донбасса. Соответствующий указ был опубликован в среду на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Уточняется, что в санкционные списки также попали «причастные» к «захвату украинских военных катеров, а также к незаконному содержанию украинских моряков», организаторы выборов на крымском полуострове, лица, «незаконно получившие и использующие музейные собрания, которые принадлежат Украине».

Источник: https://news.mail.ru/politics/36688086/?from=push

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Категория: Новости / В мире

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