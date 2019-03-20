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Президент Украины Петр Порошенко связал медленное развитие киевского метрополитена с «российской агрессией». Как пишет РИА Новости, по его словам, киевская подземка работала лишь однажды, с 18 по 20 февраля 2014 года.

Глава Украины напомнил, что это были дни обострения ситуации в ходе беспорядков на Майдане. Порошенко уточнил, что только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена.

Порошенко обвинил Россию в медленном развитии киевского метро. По словам президента, «попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились».

Глава государства озвучил суммы, которые потратят на восстановление метро. В этом году на эти цели будет выделено 1,5 миллиарда гривен. Общая стоимость введения в эксплуатацию двух станций, Мостицкой и Проспекта Правды, обойдется в шесть миллиардов гривен.

Напомним, как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsOne, Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела государств.

Ранее сообщалось, что списанные вагоны киевского метрополитена превратят в хостел. В декабре 2017 года «Киевский метрополитен» продал на аукционе два списанных вагона за 20 тысяч долларов. Покупателем стал украинский предприниматель Михаил Гальперин. По его словам, вагоны будут переоборудованы в комфортабельный хостел с террасой и баром. В хостеле будет восемь комнат, туалет и душевые кабинки. Предприниматель планирует открыть хостел к началу лета в 2019 году.

По словам предпринимателя, перевозка и установка вагонов на место будущего хостела стоила 20 тысяч долларов, однако общая сумма проекта пока неизвестна. Однако бизнесмен выражает уверенность, что затраты быстро окупятся.

Напомним, в Киевском метрополитене действует линейная система движения поездов. Метро было открыто 6 ноября 1960 года. Станция «Арсенальная» Святошинско-Броварской линии является самой глубокой в мире и располагается на глубине 105,5 метров (расстояние от поверхности земли до платформы). Пять станций метрополитена признаны памятниками архитектуры.

Источник: https://riafan.ru/1162299-poroshenko-obvinil-rossiyu-v-medlennom-razvitii-kievskogo-metro?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main