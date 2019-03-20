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Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, сообщают «Украинские новости».
«Если бы Слава был [кандидатом], я бы уступил ему», — отметил Зеленский.
Также он пообещал поддержать музыканта, если тот «почувствует силы» и ему будет «не слабо».
«Если ты веришь, чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай мы поддержим — рейтингами, людьми, идеями», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/03/20/n_12771973.shtml?utm_source=push