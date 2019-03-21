 Крымский политолог оценил новый законопроект США по Крыму

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который запрещает Белому дому признавать российский суверенитет над Крымом. Крымский политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik высказал свое отношение к этому документу.

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который запрещает Белому дому признавать российский суверенитет над Крымом, сообщается в твиттере пресс-офиса палаты.

Отмечается, что палата одобрила "Законопроект о непризнании присоединения Крыма" 427 голосами за, против проголосовал только один конгрессмен.

Ранее комитет палаты представителей по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признавать Крым частью России. Согласно тексту документа, Вашингтон "не признает де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством и территориальными водами полуострова.

При этом в тексте содержится исключение для президента: он сможет нарушить данное правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности". Если законопроект одобрят обе палаты конгресса США, документ направят на подпись главе государства.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал решение палаты представителей конгресса США.

"Сложно сказать, чего они добиваются – от России, от Крыма они таким образом явно не способны ничего добиться. Возможно, крымская тема для них является одним из поводов для продолжения давления на президента (США Дональда) Трампа, которого многие американские политики почему-то панически боятся – и для этого используется в спекулятивных целях тема Крыма. А нас, крымчан, любое такое решение только еще больше убеждает в правильности того выбора, который мы сделали пять лет назад на референдуме, когда приняли решение о возвращении в Россию. Сейчас как раз мы отмечаем пятилетие "крымской весны", за эти пять лет очень многое сделано. Крым активно развивается, и я убежден, что в самом скором времени он будет испытывать самый настоящий инвестиционный бум, для этого у нас есть все возможности. А отношение в Соединенных Штатах к возвращению Крыма в Россию – это, на мой взгляд, аномалия, такое отношение противоречит выбору народа", – сказал Александр Форманчук.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Источник: https://ria.ru/radio/