Терпит бедствие лайнера Viking Sky

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Спасатели сообщили, что эвакуация людей займет всю ночь. На борту круизного судна остаются более тысячи пассажиров и экипаж.

По уточненным данным российского посольства, на борту терпящего бедствие норвежского лайнера находятся не трое, а четверо россиян. Все они являются членами экипажа.

В Объединенном центре координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии заявили, что эвакуация людей с парома Viking Sky будет вестись всю ночь. Пока спасателям удалось доставить на берег 139 из 1300 человек. Трое из тех, кого первыми доставили на берег, получили серьезные травмы. Эти люди уже в больнице. Пострадали еще 5 человек. Работают несколько вертолетов и спасательное судно.

Операция ведется в тяжелых погодных условиях: на море сильный шторм. На появившихся в соцсетях кадрах, сделанных пассажирами еще в светлое время суток, видно, что на судне очень сильная качка. Лайнер резко кренится вправо и влево, при этом мебель и другие незакрепленные предметы ездят от одного борта к другому. Сверху падают элементы декоративного потолка, и люди от всего этого уворачиваются. В другом ролике пассажиры в спасательных жилетах ожидают эвакуации, а под ногами у них плещется вода.

Ранее сообщалось, что в субботу у норвежского парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, вышел из строя один из двигателей. Огромное судно потеряло ход, его стало сносить к берегу. Сейчас Viking Sky стоит на якорях примерно в пяти километрах от береговой линии.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2170482/?from=push