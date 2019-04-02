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Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.

Об этом сообщает «Народная правда» со ссылкой на пользователей соцсетей и журналистов.
Гибель Червоной подтвердил журналист Михаил Ухман, который в связи с этим раскритиковал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за слова о том, что в Донбассе «надо просто перестать стрелять».
Ухман сообщил, что «Ведьма» погибла в результате попадания ПТУРа в блиндаж.
Информацию подтверждает и волынский депутат Игорь Лапин, сообщает ТСН.
Пулеметчица Червоная воевала в зоне боевых действий в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года. У нее остались муж и двое детей.

Источник: https://news.rambler.ru/world/41972406/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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Категория: Новости / В мире

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