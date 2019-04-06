Учения Украины и НАТО в Черном море носят "виртуальный характер"

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В Черном море начались учения Украины и НАТО.

В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин назвал Sea Shield-2019 политическим актом НАТО в поддержку Киева.

Украина и страны-члены НАТО начали в Черном море совместные учения Sea Shield-2019 ("Морской щит-2019"), сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

Отмечается, что многонациональные морские учения будут проходить в Черном море с 5 по 13 апреля.

"Четырнадцать румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих" будут выполнять "совместные боевые задачи в Черноморском регионе", говорится в сообщении.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. По его словам, принятые меры помогут улучшить осведомленность НАТО о ситуации в Черном море.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ситуацию.

"Нужно учитывать, что в Черное море зашла самая большая корабельная группа НАТО, и зашла она в период выборной кампании на Украине – поддержать курс нынешней Украины и киевского руководства. В этом нет никакого сомнения. Они хотят поддержать ось "Украина – Грузия против России", и для этого имитируют учения. Ведь в принципе нет никаких военно-морских сил ни на Украине, ни в Грузии. Так что эти учения носят виртуальный характер, но при этом в информационном пространстве это звучит гордо, особенно для Украины. Так что я вижу в этих учениях, прежде всего, некий политический запрос. Они должны символизировать активную фазу поддержки Соединенными Штатами и государствами НАТО Украины, Грузии, всего того, что связано с давлением на Россию", – считает Андрей Кошкин.

Источник: https://ria.ru/radio/