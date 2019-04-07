Подборка весенних мероприятий в Монако

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Монако впервые примет участие в фестивале садов «Le Festival des Jardins» до 28 апреля 2019 года.

В этом году Фестиваль Садов («Le Festival des Jardins») под руководством известного мецената Марины Пикассо, проходит в пяти городах Лазурного берега, включая Канны, Ментон, Грасс, Ниццу и Антиб.

На фестивале будет представлено множество видов и сортов растений, уникальных для средиземноморского климата.

В конкурсе на лучший садовый ландшафт, который пройдет в рамках данного ежегодного мероприятия, примут участие самые различные профессионалы: ландшафтные архитекторы, озеленители, дизайнеры и декораторы. Все участники представят свой проект ландшафта для сада. Помимо садов, участвующих в конкурсе, можно будет посетить 8 временных садов, один из которых будет разбит в Монако.

Увидеть все разнообразие средиземноморской природы и полюбоваться самой настоящей цветочной сказкой можно до 28 апреля.

Расположение садов:

- Антиб Жуан-ле-Пен: парк «Jardins de la Pin?de»;

- Канны: сад виллы Ротшильдов;

- Грасс: вилла Фрагонар;

- Ментон: парк «Jardin Biov?s»;

- Ницца: сад «Jardin Albert 1er» на Promenade du Paillon.

Концерт «Россия любит Монако» (“Russia Loves Monaco”)

8 мая в Монако впервые пройдет концерт при участии самых ярких звезд российской эстрады, среди которых Валерий Меладзе, Ани Лорак, Emin и Валерия. Каждый из артистов исполнит свои самые популярные песни, новые хиты, а некоторые звезды выступят дуэтом. Четыре артиста представят четыре страны: Грузию, Украину, Азербайджан и Россию. Концерт состоится в концертном комплексе Sporting Monte-Carlo.

Источник: Monaco Government Tourist Bureau