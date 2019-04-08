Во взаимоотношениях СЕ и России обозначились две тенденции

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ПАСЕ отклонила предложение провести срочную дискуссию по отношениям ассамблеи с Госдумой и Советом Федерации.

Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что такой подход к отношениям с Россией в Совете Европы – не единственный.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение провести срочную дискуссию по отношениям ассамблеи с Госдумой и Советом Федерации РФ.

Как заявила на открытии сессии глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье, предложение о проведении такой срочной дискуссии поступило от группы европейских консерваторов.

По данным источника в Страсбурге, на заседании уставного органа ПАСЕ – Бюро – такая инициатива была отклонена.

Открывая весеннюю сессию, Паскье сказала: "Согласна ли ПАСЕ поддержать то, чтобы не проводить срочной дискуссии по этому вопросу? Нет возражений? Срочной дискуссии на данную тему не будет".

Трансляция открытия сессии велась на сайте организации.

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд уже назвал возможный выход России из Совета Европы серьезным ударом по европейскому проекту. Есть также версия, что Германия активно сейчас занимается вопросом сохранения членства России в СЕ, а также, скажем так, переформулирования некоторых проблем в отношениях Совета Европы и РФ. То есть определенные претензии останутся, но они будут сформулированы несколько иначе, и тогда отпадет необходимость ограничительных мер (в отношении российской делегации в ПАСЕ, – ред.), и, соответственно, отпадет риск ухода России. Такая тенденция есть, но есть и тенденция прямо противоположная, что выражается в попытках сорвать любые попытки диалога. Какая тенденция возобладает – станет яснее к маю, а в июне уже все прояснится", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Конфликт между Россией и Советом Европы обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев ПАСЕ лишила ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня 2017 года Москва заморозила выплату части годовых взносов до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявлял, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган – комитет министров – может рассмотреть вопрос о начале процесса приостановки полномочий в Комитете министров иностранных дел и других уставных органах. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года. Выступая на днях, генсек выразил надежду на то, что удастся решить "российский вопрос" таким образом, чтобы РФ осталась в Совете и после июня 2019 года.

Источник: https://ria.ru/radio/