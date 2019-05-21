Россия, Франция и ФРГ поддержали курс на восстановление прав делегации РФ в ПАСЕ

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По итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель все стороны поддержали курс на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, соответствующее решение было принято по итогам заявления Кабинета министров Совета Европы в Хельсинки.

Лидеры трех стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы, возникшей в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), сообщает пресс-служба российского президента.

Кроме того, в ходе разговора обсуждались перспективы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии с учетом договоренностей, достигнутых на четырехстороннем саммите, который состоялся в Стамбуле в октябре 2018 года. Другой важной темой стал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Напомним, ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за присоединения крымского полуострова к составу РФ. Годом позднее на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Россия приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

Источник: https://riafan.ru/1180464-rossiya-franciya-i-frg-podderzhali-kurs-na-vosstanovlenie-prav-delegacii-rf-v-pase?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main