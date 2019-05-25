Всемирный банк оценил уровень бедности на Украине

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Всемирный банк считает, что уровень бедности на Украине по-прежнему остается выше докризисного, и стране еще долго из него не вырваться.

В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Беляев высказал мнение, что Украина все это сделала своими руками, и винить ей в этом некого.

Украина остается одной из беднейших стран региона, с точки зрения ВВП на душу населения, и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии, говорится в специальном докладе Всемирного банка.

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", – указано в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты. По их мнению, при существующих темпах экономического роста Украине понадобится "более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши".Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал доклад.

"Состояние экономики Украины находится на достаточно низком уровне – тут спорить с авторитетной международной финансовой организацией очень трудно. Самое главное, что нет никаких признаков того, что Украина осознает свое положение и готова предпринять какие-то действия, чтобы его исправить. Даже если она сейчас это быстро осознает, у нее нет ресурсов для движения вперед. Потому что экономика движется на инвестициях, на вложениях, а у Украины этих денег не существует", – сказал Михаил Беляев.

По его словам, для относительно быстрого восстановления ее экономики есть один путь – это внешние займы.

"Это опора на международные финансовые организации, которые на самом деле никому еще не помогли. Да, они дают деньги, осуществляют программы, но не с целью выведения страны на приемлемый уровень жизнеобеспечения людей, а для того, чтобы закреплять страну в орбите своих интересов. Так что для Украины нарисованы мрачные перспективы. Но самое печальное – это то, что Украина все это сделала своими руками, сама. И винить ей в этом, на мой взгляд, некого", – заключил Михаил Беляев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/