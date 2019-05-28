Зачем Пентагон закупает российские боеприпасы

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Пентагон объявил тендер на закупку российских боеприпасов для автоматов и пулеметов, сообщают СМИ.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин рассказал, с чем могут быть связаны подобные закупки.

Подразделение Пентагона, ответственное за закупки, разместило на сайте правительства заявку на приобретение боеприпасов для оружия, которое не использует НАТО, сообщает издание Defence Blog.

В перечень входят, в частности, патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметов ПКМ, ПКТ, ДШК и ЯкБ.

Отмечается, что командование американской армии проводит обзор рынка, чтобы найти поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США. Куда именно, не уточняется.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение о том, с чем связаны эти закупки.

"Все зависит от объемов (закупаемых боеприпасов – ред.). Если объемы закупок большие, то эти боеприпасы пойдут на вооружение террористов – в Сирии, в Афганистане, в других регионах, где американцы воюют их силами. Террористы зачастую используют советское, российское вооружение, поскольку его сбрасывают на черный рынок Украина, другие страны, поэтому им нужны боеприпасы. Интенсивные бои, которые они проводили в Сирии, когда воевали с сирийской армией, требовали огромного количества боеприпасов. Кто-то же их поставлял. Поэтому, думаю, планируется ряд операций, в которых потребуются эти боеприпасы. Если же поставки нужны незначительные, то, скорее всего, эти боеприпасы будут использованы в учебных целях. Американцы в этом случае используют и вооружение, и камуфляж, и другие атрибуты противника. Мы, например, никогда не использовали символику США, отрабатывая боевые приемы, а американцы закупали наши самолеты, чтобы обучать своих летчиков, натаскивая на нашу технику", – сказал Александр Жилин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/