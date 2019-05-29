От Саакашвили на Украине "достанется всем"

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возвращается на Украину, его партия "Движение новых сил" примет участие в выборах в Верховную раду. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik спрогнозировал дальнейшее развитие событий.

Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, намерена принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил бывший заместитель генпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.

"Мы как партия пойдем на эти выборы. И будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", ? заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что в среду возвращается на Украину. Сегодня Саакашвили прибыл в аэропорт Варшавы, он должен был вылететь в Киев в 15.40 мск.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития событий.

"Для Зеленского важно свой персональный рейтинг конвертировать в партийный. Его команду никто не знает, знают его самого. Такая же ситуация у Саакашвили. А Саакашвили ? такой же демагог и популист, как и Зеленский. Если их партии идут на выборы, то это будет "борьбой пчел с медом" ? они будут говорить об одном и том же. И объективно Саакашвили будет отбирать голоса у Зеленского", ? считает Андрей Суздальцев.

По его мнению, разрешить Михаилу Саакашвили вернуться на Украину ? непродуманное решение Владимира Зеленского.

"Зеленский позволил вернуться Саакашвили на Украину, но вряд ли ожидал, что тот сразу вступит в политическую борьбу. Так что, наверное, это была не очень продуманная акция. Понятно, что Зеленский осуществлял ее против (экс-президента Петра) Порошенко, который остается влиятельной личностью на политическом поле Украины. Но Саакашвили ? это политик, от которого достанется всем. И его участие в выборах будет ударом даже не по тем старым партиям, которые уже присутствуют в Раде, это будет удар по молодой партии Зеленского "Слуга народа"", ? полагает Андрей Суздальцев.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в конце 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, а в июле 2017 года лишил его украинского гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/