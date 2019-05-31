"Или ишак умрет…" Клинцевич о решении США по сотрудничеству с РФ в космосе

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Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках. Решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Сенатор Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik оценил это сообщение.

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Это следует из поправок к регламенту закупок в сфере обороны, поступивших в распоряжение РИА Новости.

Уточняется, что решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

"Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России (другие входящие туда страны – Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия)", ? сказано в релизе.

Отмечается, что новые ограничения также введены "в отношении спутников и пусковых установок для предоставления услуг по запуску спутников, однако эти ограничения не будут применяться к пускам, совершенным до 31 декабря 2022 года".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Я думаю, что это политически мотивированное решение. Почему оно связано с 2022 годом ? они пока что без "Роскосмоса" не в состоянии совершать пилотируемое обеспечение деятельности МКС. Наши двигатели (РД-180 ? ред.) сегодня для них являются ключевыми и замену они пока что найти не могут… Надежда на это у них есть, с учетом работы некоторых их частных компаний. И я думаю, что в этой ситуации ? это заявление, сделанное на перспективу. Потому что через три года "или корм закончится, или ишак умрет", как говорят в Средней Азии. Пока что без России они космос осваивать не могут", ? сказал Франц Клинцевич.

Ранее глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие годы намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180. На слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса США он уточнил, что "согласно закону эти закупки должны остановиться в 2022 году".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/