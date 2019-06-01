"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружу

/В мире/

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", ? сказал он на пресс-конференции в Токио.

Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета".

Кроме того, по его словам, ему не верится, что россияне, которые хорошо разбираются в военных вопросах, могли запустить эту ракету: они бы понимали, что МН17 ? это пассажирский самолет.

Премьер также заявил, что Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но "по каким-то причинам" страну не допустили к изучению самописцев.

"С самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", ? заключил он.

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Заявление малайзийского премьера, выразившего большие сомнения в том, что Россия сбила этот самолет, показывает, что эта идея будет все больше и больше доминировать. К тому же на Украине прошли президентские выборы, а новые власти никак не заинтересованы в том, чтобы покрывать в этом отношении (экс-президента Петра) Порошенко. А то, что было сказано (малайзийским премьером ? ред.) ? это очевидные факты: российское и советское оружие ведь имеется не только у России, оно есть и у многих других стран, в том числе, разумеется, и у Украины. Поэтому следствие должно было изучить все версии ? но оно сосредоточилось только на одной, причем самой невероятной, но удобной для Запада. И это если не говорить о том очевидном факте, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над районом боевых действий, но почему-то не сделала этого", ? отметил Араик Степанян.

Заявление малайзийского премьера ? свидетельство того, что правда после долгих лет выходит наружу, считает он.

"Нестыковок в выводах следствия очень много, но европейцы и, особенно, американцы, старались этого не замечать, следствие было откровенно политизировано и использовалось для шантажа России. Однако шила в мешке не утаишь, и правда после долгих лет выходит наружу. Об этом и говорит сейчас малайзийское руководство, заявляя, что нет и никогда не было никаких причин обвинять Россию в этой катастрофе", ? заключил Араик Степанян.

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа в России были утилизированы после 2011 года.

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/