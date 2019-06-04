Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

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Об этом он сообщил во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле," - заявил Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский отметил, что «хочет дать новый импульс участия Украины в альянсе, так как российская агрессия остается вызовом». «Мы надеемся восстановить диалог Украина НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны», — отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов," - добавил Владимир Зеленский.

При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Источник: https://news.mail.ru/politics/37520258/?from=push